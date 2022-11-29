Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Азербайджан встретился с представителями татарских общественных организаций страны, сообщает Report.

В настоящее время в Азербайджане проживает более 27 тысяч татар. Действует несколько организаций, среди которых — Центр татарской молодежи Азербайджана «Яшьлек», Республиканское общество татарской культуры «Туган тел», общественное объединение «Татарстан», отделение общества татарских женщин «Ак калфак» в Азербайджане.

«Татарстан и Азербайджан исторически связывают теплые дружественные отношения. А наши соотечественники, проживающие здесь, вносят огромный вклад в вопросы сохранения языка, традиций и культуры», — отметил в ходе встречи с соотечественниками президент Татарстана.

Участники встречи с представителями татарских общественных организаций Азербайджана также посетили выставку, посвященную истории татар в Азербайджане и татаро-азербайджанским связям.