Соединенные Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Сербией во всех областях. Об этом в понедельник в ходе встречи с министром обороны балканской республики Милошем Вучевичем заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Валландер.

«Помощник министра обороны США Валландер выразила надежду, что Сербия и США в предстоящий период выведут сотрудничество на более высокий уровень во всех областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства Сербии.

Вучевич, в свою очередь, отметил, что двусторонние отношения между странами имеют восходящую тенденцию, и выразил намерение продолжать и углублять сотрудничество в области обороны, подчеркнув, что сербское «министерство обороны высоко ценит сотрудничество в области совместной подготовки и пожертвования американской стороны».