В Тель-Авиве суд после длительной серии слушаний принял решение отклонить иск израильтянки к производителям яиц, поданный ею в 2017 году. Теперь женщине придется выплатить 110 тысяч шекелей судебных издержек, сообщает Ynet.

Женщина обратилась в суд, заметив, что реальный вес куриных яиц, которые она регулярно приобретает в магазинах, явно не соответствует нанесенной на них маркировке: более 73 г — XL; 63-73 г — L; менее 63 г — M.

Израильтянка обратилась к независимому аудитору, который после тщательного взвешивания 690 яиц пришел к выводу, что каждое пятое из них легче, чем должно быть.

После этого возмущенная домохозяйка обратилась в суд с требованием призвать недобросовестных производителей к ответу.

Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что яйца могут терять вес вследствие естественных причин, например, при испарении влаги во время хранения или транспортировки.

Таким образом, производитель продукта никого не обманывает — в момент нанесения маркировки яйца действительно соответствуют стандарту. А за то, что с ними происходит по пути от фермы до рук покупателя, фирмы ответственности не несут.