МАГАТЭ заняло принципиальную позицию и требует от России, чтобы ее войска покинули Запорожскую АЭС. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Они собирались ультимативно требовать у МАГАТЭ признать этот объект юридически объектом «Росатома», завести туда российскую команду, которая занималась бы там производственным процессом. После этого по умолчанию это бы так и работало», — отметил Подоляк.

По его словам, на станции не может находиться любая другая не юридическая команда, то есть не украинская, которая будет заниматься производственным процессом.

«Это в общем-то не очень устраивает россиян, и поддержки относительно своих эскалационных планов на ЗАЭС они нигде не имели. С другой стороны, ситуация на фронтах сейчас такова, что Россия только борды может поставить, мол, она здесь навсегда. В военном плане она может ждать интересных событий в Запорожской области, поэтому уже начала подготовку к «отрицательному» наступлению», — добавил советник главы Офиса президента.