Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в понедельник решимость Анкары противодействовать признанной Анкарой террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), силы которой базируются в сопредельных Ираке и Сирии. Выступая после заседания правительства, он также заявил, что Турция не намерена спрашивать разрешение на защиту своих земель от вылазок террористов.

«Турция не будет ни у кого спрашивать разрешения на защиту своей территории и отражение внешних угроз. Никого не должны беспокоить усилия Турции по расширению пояса безопасности и спокойствия», — сказал Эрдоган, имея в виду планы Анкары провести наземную операцию на севере Сирии с целью создания там 30-километровой зоны безопасности.

По словам Эрдогана, Турция в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность и будет прилагать необходимые усилия в этом направлении. «Время террористов <…> подходит к концу. Бетонные тоннели, в которых они сегодня укрываются, станут их могилами», — заявил турецкий лидер.