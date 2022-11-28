Аукционный дом Gotta Have Rock and Roll продает костюм Мэрилин Монро. Его звезда носила во время свадьбы с Джо Ди Маджио в 1954 году. Об этом пишет TMZ.

Это темно-коричневый костюм Serge, состоящий из двух частей, с белым меховым воротником на жакете.

Звезда купила костюм в универмаге Macy’s на Манхэттене в Нью-Йорке, а потом подарила его свекрови своего личного фотографа Милтона Грина.

Наряд не является одним из самых известных образов знаменитости, но ожидается, что он будет стоить от 1,5 до 2 миллионов долларов.

Торги продлятся до 9 декабря.