Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Согласно информации сайта главы Татарстана, в ходе пребывания в Баку (28-29 ноября 2022 года) Минниханов встретится с представителями татарских общественных организаций Азербайджанской Республики, посетит выставку, посвященную истории татар в Азербайджане и татаро-азербайджанским связям.

В программе пребывания Минниханова запланированы деловые встречи с представителями руководства Азербайджана.