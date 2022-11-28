С сожалением сообщаем Вам, что, несмотря на неоднократное недовольство, высказанное Министерством обороны Азербайджана, названия наших населенных пунктов с армянскими топонимами продолжают упоминаться в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«Обозначение Карабахского экономического района как «территории Нагорного Карабаха» должно быть прекращено. Недопустимо обозначать азербайджанские территории вымышленными армянскими топонимами.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, указывать в направленных им официальных документах названия наших населенных пунктов.

В официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации 28.11.2022 г., официальные названия азербайджанских населенных пунктов названы «Мардакерт», «Мартуни», «Мадагиз» и «Гетаван» — это соответственно АГДЕРЕ, ХОДЖАВЕНД, СУГОВУШАН и ГОЗЛУКЕРРЮ.

Еще раз призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, правильно отражать в соответствующих сообщениях названия населенных пунктов на территории нашей страны», — говорится в сообщении оборонного ведомства.