Состоялся переговоры глав МИД Азербайджана и Турции Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу. Данную информацию приводит Министерство иностранных дел Турции.
Стороны обсудили подготовку к саммиту лидеров Турции, Азербайджана и Туркменистана.
Состоялся переговоры глав МИД Азербайджана и Турции Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу. Данную информацию приводит Министерство иностранных дел Турции.
Стороны обсудили подготовку к саммиту лидеров Турции, Азербайджана и Туркменистана.
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