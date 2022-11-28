Состоялся переговоры глав МИД Азербайджана и Турции Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу. Данную информацию приводит Министерство иностранных дел Турции.

Стороны обсудили подготовку к саммиту лидеров Турции, Азербайджана и Туркменистана.