Германия согласится на расширение Европейского Союза только в том случае, если этот процесс будет сопровождаться реформой объединения. Об этом заявил государственный секретарь Федеральной канцелярии и главный советник канцлера ФРГ Йорг Кукис, сообщает 28 ноября Euractiv.

Отмечается, что призыв к реформе ЕС до сих пор встречал сопротивление, особенно со стороны восточных и скандинавских государств-членов, однако Берлин уверен, что консенсус по реформе ЕС может быть достигнут.

«Как у правительства Германии, у нас очень четкая позиция по этому поводу, и ответ заключается в том, что нам нужна институциональная реформа. По крайней мере, одновременно с расширением», — указал Кукис.

По его словам, успех реформы ЕС будет зависеть от того, «насколько усердно мы ведем переговоры» и «насколько четко мы сообщаем, что допустим расширение только в том случае, если будут проведены институциональные реформы».

Издание напомнило, что правительство Германии подчеркнуло важность реформирования ЕС с момента своего прихода к власти в прошлом году. С тех пор оно приняло более «прагматичный» подход, направленный на проведение институциональной реформы в рамках существующих договоров.

Кроме того, Германия не одинока в своем стремлении — Франция и Испания также стремятся реформировать блок.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре поддержала эту идею и конституционное собрание, ведущее к реформе договора.