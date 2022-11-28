Армении переданы тела 13 армянских солдат, погибших в ходе военных провокаций, учиненных ею на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября этого года. Продолжаются поиски останков других армянских военнослужащих. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

Передача тел была осуществлена 28 ноября в соответствии с нормами международного гуманитарного права, при посредничестве Международного комитета Красного Креста, с участием сотрудников Военной прокуратуры Азербайджана. Предварительно был проведен осмотр. На телах военнослужащих никаких следов насилия обнаружено не было.