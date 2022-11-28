Восьмого декабря в Баку состоится «Азербайджанский туристический саммит 2022» для обсуждения тенденций развития в сфере туризма, включая вопросы маркетинга, регионального развития и туристической политики, сооющили в Государственном агентстве по туризму.

Саммит будет организован Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро по туризму.

На мероприятии будут проведены обсуждения в рамках 4 панелей, посвященных темам «Государственная политика и регулирование рынка в секторе туризма: основные направления и подходы в Азербайджане», «Развитие туризма на территориях, освобожденных от оккупации», «Маркетинговая деятельность на основных целевых рынках» и «Текущая ситуация и планы в индустрии туризма».

В мероприятии, которое пройдет в Бакинском конгресс-центре, примут участие представители индустрии туризма, государственного и частного секторов.