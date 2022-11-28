Папа Римский Франциск подтвердил, что не хочет называет Россию «агрессором» в Украине, уточнив, что его осуждение Москвы было ясным, хотя и неявным. Также он провел разделение по национальному признаку воюющих в Украине российских военных.

В интервью Американскому католическому журналу, подчеркнул ценность дипломатии в подходе Ватикана к войне в Украине. «Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принимает мученичество. Если у вас есть люди, ставшие мучениками, у вас есть кто-то, кто их мучает», — сказал Франциск.

«Хорошо известно, кого я осуждаю. Не обязательно, чтобы я ставил имя и фамилию… Почему я не называю Путина? Потому что в этом нет необходимости. Все знают мою позицию, с Путиным или без Путина», — добавил он.

Папа Римский, говоря о нынешней войне, сказал, что «тот, кто вторгается, — это российское государство», но предположил, что самые страшные зверства в Украине были совершены солдатами нерусской национальности.

«У меня есть много информации о жестокости войск, которые прибывают. Как правило, самыми жестокими, возможно, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее», — заявил Папа Римский.

Также Франциск не исключил возможности посетить Киев. Но при одном условии. «Я думал о поездке в Киев, но я принял решение: если я поеду, я поеду в Москву и Киев, в оба города, не только в один из двух», — заявил понтифик.