В Киев вместе прибыли с визитом министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии.

Cовместное фото на фоне поезда «Укрзализныци» выложили министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис.

«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, сегодня в Киеве, чтобы засвидетельствовать полную солидарность с Украиной. Несмотря на «дожди» из российских ракет и варварскую жестокость, Украина победит», — написал он.