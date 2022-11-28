Президент Ильхам Алиев упразднил Государственный таможенный комитет Нахчыванской Автономной Республики.
В соответствии с указом создано Главное таможенное управление Нахчывана.
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Всю систему управления нужно менять, а не названия. Ну, подчинит он это Управление Комитету, который в Баку сидит, и что? Меньше воровать станут? Так весь Бакинский Офис уже пересажали, сам главный сидит, или в Баку меньше воруют, чем в Нахичевани? Вся система пронизана коррупцией и только глубокие реформы всего управленческого аппарата и судебной системы (которая не менее продажная, чем таможня), даст шанс на какие-то улучшения. А так, от перестановки мест сумма не меняется. Когда уже Президент начнет долгожданные реформы?