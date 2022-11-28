Вугар Алигейдар оглы Алиев назначен председателем правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Вугар Алигейдар оглы Алиев назначен председателем правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
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