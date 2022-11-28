Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер 28-29 ноября будет находится с визитом в Азербайджане, сообщили в посольстве США.

Во время визита в Баку Рикер встретится с представителями правительства, с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В американской дипмиссии отметили, что в период, когда обе стороны стремятся к достижению устойчивого мирного соглашения, посол Рикер подчеркнет оказываемую США постоянную поддержку прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией.