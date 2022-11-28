Антитеррористическая операция Турции на севере Сирии и в Ираке — это, как известно, ответ на недавний теракт в Стамбуле. Министр обороны Акар сказал: «Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист».

Да, определенные цели в местах расположения курдских террористических групп уже поражены, и нет сомнений, что будут обнаружены и уничтожены еще и другие их базы, убежища. Но возможно ли истребить это явление полностью с помощью таких войсковых операций? Ведь война Турции с курдским терроризмом идет уже 40 лет. Каких целей в реальности сможет достичь Анкара в результате проведения нынешней операции? И как долго она будет продолжаться?

Комментируя эти вопросы в беседе с Minval.az, главный редактор МК-Турция Яшар Ниязбаев заявил, что ему кажется, что проблема терроризма в целом решается преодолением проблем, являющихся его источником.

«В Турции есть проблема курдского сепаратизма, которую президент Эрдоган пытался решить в свое время, но этот процесс застопорился и был заблокирован из-за того, что вновь начались террористические атаки. И сейчас была некая провокация, которая возобновляет и террористические акты со стороны РПК, и военные действия — со стороны турецкого государства. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу говорит, что сторонников курдского сепаратизма и боевиков РПК в Турции осталось очень мало. Одно время он говорил, что их всего около 500 человек, или и того меньше. Но мне кажется, что это такой процесс, который никогда не останавливается – вербовка новых боевиков продолжается всё время, происходят какие-то события, которые провоцируют такое положение дел и дают возможность вербовать всё больше людей в ряды террористов. Это тоже происходит регулярно. И поэтому вот так вот, просто боевыми действиями, очень трудно решить эту проблему. Как раз-таки по этой причине страны обычно договариваются между собой и решают проблему терроризма совместно, сообща», — сказал журналист.

По его словам, одной стране воевать против терроризма, который распространяется по Европе, Сирии, Ираку (ведь их вербуют и там, не в одной только Турции), весьма трудно. И немало среди террористов людей, которые когда-то уехали в Европу, там оказались обработаны и затем вернулись, или даже тех, кто вообще родился там от людей, уехавших из Турции.

«Самое важное, что можно и нужно решить, это проблемы, за которые цепляются террористы. Например, турецкое государство одно время активно призывало таких радикалов не прятаться, не стрелять, спускаться с гор и вести борьбу за свои интересы политическими методами. Так в стране появилась курдская политическая партия. Но и ей сейчас непросто, ей чинят препятствия в работе, демонизируют ее – всё потому что она тоже не в состоянии определить для себя четкие границы и однозначно осудить террор. Это, конечно, работает против нее, и правые силы Турции откровенно не доверяют курдской партии», — отметил Ниязбаев.

Он отметил, что начавшиеся боевые действия турецкой армии можно назвать операцией возмездия.

«То есть, вы совершили теракт, а мы вам дали вот такой очередной отпор. Конечно, он будет даваться всё время, но это слишком трудно, пока не появится новая внутренняя инициатива на решение проблемы, вызывающей этот террор. Без этого война с террором может продолжаться бесконечно. А группировки эти будут продолжать появляться. Может, их будет мало, но они будут восполнять свои ряды, тем более, если кто-то будет поддерживать их извне. То есть, если есть враги, которые не любят Турцию, они так или иначе, через свои спецслужбы действительно могут помогать, поддерживать, давать возможность развиваться этим террористическим группам. Поэтому самый лучший способ в такой ситуации — это дружить с соседними государствами, договариваться о взаимопомощи в борьбе с терроризмом. Как раз поэтому сейчас Эрдогану и советуют возобновить диалог с Дамаском, поскольку так станет возможно решить и сепаратистский вопрос. Но в целом, думаю, это очень трудная тема, особенно для севера Сирии, потому что Америка серьезно поддерживает эти террористические группировки. И остается только договариваться с США. Но американцы при этом игнорируют опасения Турции», — отметил эксперт.

Самир Ибрагимов