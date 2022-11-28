Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи опроверг в понедельник утверждения о причастности Тегерана к нападению на гражданское судно, совершенному с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у берегов Омана.

«Это ложное обвинение в адрес Ирана является целью сионистского режима и других союзников (США — прим.). И если Иран что-то делает, у него хватает смелости, чтобы взять на себя ответственность за это», — заявил дипломат, слова которого приводит агентство IRNA.

16 ноября агентство Associated Press со ссылкой на источник сообщало, что танкер Pacific Zircon у берегов Омана подвергся атаке с помощью заминированного дрона.