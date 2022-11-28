Пользователям мессенджера WhatsApp будет доступна новая возможность, связанная со статусами. Об этом стало известно специалистам портала WABetaInfo.

По данным ресурса, WhatsApp позволит публиковать в статусах голосовые сообщения. Пользователи смогут публиковать голосовые заметки до 30 секунд, а также выбрать в настройках конфиденциальности контакты, которым будет отображаться соответствующий статус.

Отмечается, что функция находится на стадии разработки для устройств на базе iOS и Android.