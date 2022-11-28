Британская разведка заявляет, что несмотря на освобождение Херсон остается уязвимым для российской артиллерии и подвергается тяжелым обстрелам.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

«Несмотря на освобождение украинскими войсками 11 ноября 2022 года, город Херсон на юге Украины продолжает подвергаться ежедневным обстрелам российской артиллерии», — говорится в обзоре.

В Минобороны Британии напоминают, что только 24 ноября 2022 года погибли 10 человек, а 27 ноября 2022 года в этом районе было зафиксировано 54 обстрела, что пока является наибольшим показателем за сутки.

«Город является уязвимым, поскольку остается в зоне досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут огонь с восточного берега Днепра, с тыла недавно укрепленных оборонительных линий», — отмечает британская разведка.

При этом, значительная часть ущерба, вероятно, наносится Херсону в результате применения Россией реактивных систем залпового огня, главным образом БМ-21 «Град».