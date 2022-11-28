28 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.

Филип Рикер передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Глава государства выразил благодарность за приветствия, попросил передать и его приветствия Энтони Блинкену.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно состоявшейся в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, проведению переговоров по мирному договору.

Было высоко оценено постоянное внимание госсекретаря США Энтони Блинкена к процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.