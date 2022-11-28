Временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд в беседе с РИА Новости раскрыла подробности встречи директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, которая 14 ноября прошла в Анкаре.

Она указала, что у Москвы и Вашингтона имеются «каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками». По словам дипломата, именно этот вопрос был целью встречи Бернса с Нарышкиным.

«Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта в Украине не обсуждал», — сказала Руд.