С 17:10 27 ноября по 01:25 28 ноября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Ашагы Шорджа и Гарайман Басаркечарского района и Чинарлы Товузгалинского района вели периодический огонь из оружия различного калибра по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенных пунктов Еллича Кельбаджарского района, Астаф Дашкесанского района и Агдам Товузского района.

Кроме того, с 19:35 27 ноября до 08:10 28 ноября члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу позиции нашей армии в Шушинском, Ходжавендском, Ходжалинском и Агдамском направлениях.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.