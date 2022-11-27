Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после поражения футбольной сборной на чемпионате мира 2022 года.

Живущие в Брюсселе марокканцы разбили витрины, перевернули машины, начали жечь покрышки. В ситуацию пришлось вмешаться бельгийской полиции, правоохранители были вынуждены применить светошумовые гранаты и водометы.

Ранее 27 ноября сборная Марокко одержала победу со счетом 2:0 над национальной командой Бельгии. Первым ворота соперников на 73-й минуте поразил нападающий Абдельхамид Сабири. На 92-й минуте укрепил преимущество марокканской команды полузащитник Закария Абухляль.

После двух матчей команда Марокко располагается на второй строке в турнирной таблице с четырьмя баллами. 1 декабря сборная проведет последнюю встречу группового этапа против Канады.