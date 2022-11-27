Заявляем о недопустимости упоминания Карабахского экономического района как «Нагорно-Карабахской территории».

Об этом сообщает в воскресенье министерство обороны Азербайджана.

«Еще раз доводим до сведения командования российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, важность использования в соответствующих сообщениях правильных названий наших населенных пунктов, которые приведены в направленных им официальных документах.

Официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 27.11.2022 года, размещенного на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как «Мардакерт» и «Мартуни», — АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно», — говорится в сообщении ведомства.