Никто не может помешать нам одержать самую большую победу в нашей истории на выборах 2023 года.

Как передает агентство «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не будем благодарить мировых баронов и головорезов-империалистов, пытающихся подавить наш народ всеми средствами, от финансов до терроризма. Никто не сможет помешать нам одержать самую большую победу в нашей истории на выборах 2023 года», — заявил Р.Т.Эрдоган.

Президент подчеркнул, что Турция уполномочена принимать соответствующие меры за пределами своих границ в районах, отведенных для ее собственной безопасности.

«Никто не может помешать нам воспользоваться этим правом», — добавил турецкий лидер.