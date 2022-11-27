Капитальные затраты венгерской MOL Group на разработку блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря в третьем квартале 2022 года составили 38,7 миллиона долларов по сравнению с 37,4 миллиона долларов в аналогичном периоде 2021 года, сообщает Trend.

Таким образом, капзатраты MOL Group на разработку блока АЧГ выросли на 3,5 процента по сравнению с третьим кварталом 2021 года. Прочие расходы компании по блоку составили 0,8 миллиона долларов в третьем квартале 2022 года по сравнению с 0,5 миллиона долларов в аналогичном периоде 2021 года.