США не позволяют руководству Украины начать переговорный процесс с Россией.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

«Если вы имеете в виду руководство Украины, то абсолютно точно ему не дают. Американцы хотят одним ударом, одним заходом положить Европу и через Россию подобраться к Китаю. Естественно, растоптав Россию», — сказал Лукашенко.

Также белорусский лидер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский нарушает базовые принципы переговорного процесса. «Ошибка украинцев, Владимира Зеленского в том, что он нарушает классические принципы переговорного процесса. Тем более разговаривая с гигантской Россией. Нельзя предварительно условия выдвигать. Сядьте за стол переговоров, там все условия выдвинете. И второй принцип классический – компромиссы», — указал президент Беларуси.