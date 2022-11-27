По информации на 27 ноября, погодные условия в Азербайджане были нестабильными и дождливыми.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, местами шел дождь, в Шахдаге выпал снег.

Количество осадков в Балакане составило 10,0 мм, 9,0 мм — в Шахбузе и Агдаре, 8,0 мм — в Гахе, 6,0 мм — в Шамкире, 5,0 мм — в Шаруре, 4,0 мм — в Загатале, Нахчыване и Джульфе, до 3,0 мм – в Шеки, Садараке, Гяндже, Джейранчеле, Бейлагане, Дашкесане, Шахдаге, Барде, Евлахе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Ордубаде и Бине.

Нестабильная, дождливая погода сохранится в первой половине следующей недели.