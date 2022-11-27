На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боевых боеприпасов в районе 76-го квартала города Сумгайыт, сообщает МЧС Азербайджана.

По имеющейся информации, к разминированию была незамедлительно привлечена специальная аварийно-спасательная служба (САСС) МЧС.

После того, как на месте происшествия совместно с правоохранителями были приняты соответствующие меры безопасности, было установлено, что боеприпасы, обнаруженные при осмотре места происшествия, представляли собой два бронебойных трассирующихся танковых снаряда БР-281.

Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации специалистами группы САСС.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.