Лидер КНДР Ким Чен Ын второй раз за последнее время появился на публике в сопровождении своей дочери.

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные агентством ЦТАК.

По данным ЦТАК, лидер КНДР встретился с военнослужащими, а также учеными и техническими специалистами, работавшими над недавним запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Дочь, которую, по данным южнокорейских СМИ, зовут Чжу Э, на снимках запечатлена в длинном черном пальто с меховым воротником. Она везде следует рядом с отцом, иногда держа его под руку.

В середине ноября ЦТАК опубликовало фотографии, на которых запечатлено посещение Ким Чен Ыном в сопровождении жены и дочери места испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Это стало первым публичным появлением кого-либо из детей лидера КНДР, точное число которых также неизвестно.