Референдум по вопросу понижения минимального возраста избирателей с 20 до 18 лет, проводившийся в субботу на Тайване одновременно с выборами мэров городов и глав уездов, признан несостоявшимся из-за недостаточного количества голосов, сообщает газета Taipei Times со ссылкой на итоговые данные Центральной избирательной комиссии.

В конце марта депутаты Законодательного юаня (парламент острова) единодушно поддержали предложение правительства о снижении возрастного ценза для голосования на выборах. Однако соответствующая поправка в конституцию могла быть принята только после общенационального референдума. При этом требовалась поддержка не менее чем половины электората, или 9,65 млн человек, но за предложение в итоге проголосовали 5,6 млн человек, против — 5 млн.