Министр обороны Турции Хулуси Акарсозвал совещание с командованием Вооруженных сил (ВС) страны в связи с сообщениями о гибели двух солдат в зоне операции в Сирии и Ираке. Об этом пишетиздание Milliyet.

«Министр Акар, участвовавший в программе президента страны Эрдогана в Конье, покинул программу и вернулся в Анкару после того, как двое солдат были замучены в ходе операции «Коготь-меч». Он провел встречу с командованием ВС в Оперативном центре Сухопутных войск», — говорится в публикации. Глава Минобороны также отметил, что операция успешно продолжается, сообщает газета.