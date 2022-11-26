Власти Катара намерены инвестировать в экономику Турции не менее $10 млрд, часть из которых Анкара может получить до конца 2022 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Переговоры о предоставлении Катаром новых [финансовых] ресурсов для Турции достигли финальной стадии. Минимальная сумма предусмотрена на уровне $8 млрд, однако она может достичь $10 млрд, — сказал агентству высокопоставленный турецкий чиновник. — Ресурсы будут получены, от $2-3 млрд — до конца этого года, остальные — в следующем году». По его словам, власти Катара и Турции достигли договоренности о том, что финансирование будет обеспечиваться за счет свопов, еврооблигаций или «иным способом».

Катарские инвестиции, как отмечает Reuters, позволят укрепить золотовалютные резервы Турции, преодолеть негативный эффект последовательного снижения процентной ставки и таким образом поддержать мягкую кредитно-денежную политику, сторонником которой, несмотря на высокие темпы инфляции и девальвацию национальной валюты, является президент страны Тайип Эрдоган.

Агентство полагает, что экономика Турции стала менее привлекательной для западных инвесторов, поэтому Анкара обратилась за финансированием к «дружественным» странам для укрепления турецкой лиры за счет достижения баланса между спросом и предложением на внутреннем валютном рынке.