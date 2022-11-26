Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил сбор средств на закупку медикаментов и оборудования для украинских больниц. Помощь будет оказана тем медицинским учреждениям, которые лечат больных и раненых и рискуют остаться без жизненно важных предметов буквально в течение нескольких недель. Об этом сообщает Sky News.

В пятницу Джонсон посетил склад в Энфилде, на севере Лондона, где были собраны товары от независимого поставщика Circle Health.

Джонсон призвал британскую общественность и ее «щедрость духа» сделать пожертвование в помощь украинцам.

«Ни один бинт или кровать, которые вы финансируете, не пропадут впустую в геркулесовой задаче восстановления красивой, храброй Украины. Слава Украине! Британский народ поддерживает вас, в это Рождество и всегда», – отметил он.

Кроме того, экс-премьер лично помог загрузить грузовик с кроватями и аппаратами для медицинских учреждений Херсона.

