Бизнесмен Илон Маск заявил, что поддержит губернатора Флориды от республиканской партии Рона Десантиса, если он будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

«Я предпочитаю на посту президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией [президента США Джо] Байдена, но пока разочарован», — написал он в Twitter.

Маск назвал себя «значительным сторонником президентства [Барака] Обамы-Байдена» и рассказал, что неохотно проголосовал за Байдена, а не за Дональда Трампа.