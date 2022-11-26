Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на переговорах президент России Владимир Путин иногда переходит с русского на немецкий язык. Об этом Шольц сообщил в опубликованном в субботу интервью журналу Focus.

«Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом обучения в школе», — сказал Шольц, отвечая на вопрос про его встречу с Путиным, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву.

При этом канцлер Германии подчеркнул, что его сентябрьский телефонный разговор с президентом России был последним. «С тех пор мы не разговаривали друг с другом», — констатировал он. В ходе переговоров, по словам Шольца, он неоднократно призывал Путина прекратить военные действия в Украине, вывести свои войска и таким образом подготовить почву для мирных переговоров. Кроме того, Шольц заметил, что во время телефонных переговоров как с российским лидером, так и с председателем КНР Си Цзиньпином «нет времени для тишины».