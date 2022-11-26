Генеральный секретарь НАТО вновь выразил удовлетворение ролью Турции в продлении соглашения о черноморском зерновом коридоре.

Об этом Йенс Столтенберг сказал на мероприятии на тему International Summit on Food Security.

Генсек акцентировал внимание на трагедию Голодомора, когда в 1932-1933 гг всю территорию Украины охватил массовый голод.

«Россия и сегодня использует голод как орудие против Украины, а также для создания разногласий и дальнейшей нестабильности в остальном мире», — сказал генсек.

При этом Столтенберг высоко оценил усилия союзников по НАТО и ЕС, направленные по перевозку продовольствия из Украины сухопутным путем.

«Особенно я хочу отметить роль нашего союзника по НАТО Турции и ООН в вопросе оказания поддержки продлению Черноморской зерновой инициативы. Недавно, когда я встречался с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, я видел суда с зерном в Стамбульском проливе (Босфор). Они отгружают в украинских портах продовольствие, зерно и удобрения для остро нуждающихся уязвимых слоев населения», — сказал генсек.