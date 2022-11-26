Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в субботу в провинцию Конья для участия в церемонии открытия ряда крупных инфраструктурных и оборонных объектов.

Обращаясь к собравшимся на площади Мевланы, турецкий лидер объявил о сдаче в эксплуатацию самого высокого виадука Турции — «Эгисте Хадими», призванного ускорить сообщение между Внутренней Анатолией и средиземноморской полосой страны.

Глава государства отметил, что благодаря 1,4 км мостовому сооружению, высота которого достигает 166 метров, сократиться время в пути между севером и югом Турции.

Президент Эрдоган сообщил, что в рамках визита в Конью также открывает новое предприятие оборонной компании Aselsan.

Глава турецкого государства отметил значимость развития отечественного оборонпрома, как важной составляющей национальной безопасности Турции.

«Благодаря антитеррористическим операциям мы обеспечим безопасность границ Турции», — заверил Эрдоган (цитата по «Анадолу»).