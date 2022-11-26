90 лет назад Голодомор, ставший результатом политики Советского союза, привел к гибели миллионов украинцев, и сегодня в войне с Украиной Россия использует голод как оружие, и в то же время пытается создать раскол и нестабильность в других странах мира. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на конференции, связанной с инициативой «Зерно из Украины».

«Я решительно поддерживаю усилия Украины и международного сообщества по продолжению поставок зерна по Черному морю. В частности, приветствую совместную деятельность ООН и Турции — нашего союзника по НАТО. Я также приветствую усилия союзников НАТО и ЕС по грузоперевозкам, осуществляемым по суше», — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Россия совершила военное вторжение на территорию суверенного демократического соседа: «Совершенно не считаясь с уставом ООН и международным правом, Россия пытается аннексировать некоторые территории Украины. Россия умышленно наносит массированные удары по мирным жителям и важным инфраструктурным объектам, жилым зданиям, больницам и электросетям. Россия не только воюет в Украине, но и использует зерно и газ как оружие».

В заключение генсек добавил: «Мы будем рядом с Украиной столько, сколько понадобится. Мы призываем Россию остановить войну, и вывести свои войска из Украины. Это наилучший путь для достижения мира в Украине и прекращению продовольственного кризиса в мире».