Президент Ильхам Алиев подписал закон об учреждении Постоянного представительства Азербайджана в отделении ООН в городе Найроби.

Также Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об обеспечении деятельности Постоянного представительства Азербайджана в отделении ООН в Найроби».

В соответствии с распоряжением, Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, связанные с финансированием и материально-техническим обеспечением деятельности Постоянного представительства и решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

МИД Азербайджана поручено утвердить структуру и штатное расписание Постоянного представительства.