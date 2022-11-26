Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал в Тwitter, что благодарен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за одобрение освобождения импорта пакистанского риса от уплаты пошлин сроком на пять лет.

«Две братские страны будут стремиться развивать экономическое сотрудничество и связи посредством автомобильного, железнодорожного сообщения и порта Гвадар», — написал глава правительства.

Отметим, что правительство Азербайджана освободило импорт риса из Пакистана от таможенной пошлины до 31 декабря 2027 года.