Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О призыве с 1 по 30 января 2023 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнению в запас военнослужащих срочной действительной военной службы».

Cогласно распоряжению, с 1 по 30 января 2022 года на срочную действительную военную службу будут призваны граждане Азербайджана 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

С 1 по 30 января 2023 года в запас будут уволены военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренной законом «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету Министров поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.