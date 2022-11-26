Президент Ильхам Алиев подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Албании (город Тирана).

Cогласно закону, в Албании будет учреждено посольство Азербайджана.

Также президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об обеспечении деятельности посольства Азербайджана в Албании (город Тирана)».

В соответствии с распоряжением, Кабмину Азербайджана поручено решить вопросы, связанные с финансированием и материально-техническим обеспечением деятельности посольства и решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

МИД Азербайджана поручено утвердить структуру и штатное расписание посольства.