В этом году у Тарлана Гасанова – живой легенде азербайджанского дзюдо, славный юбилей. И все, кто любит этот вид спорта, думаю, знают то, что 80-летие истинного Мастера дзюдо Тарлана Гасанова и полувековой юбилей азербайджанского дзюдо отмечаются одновременно, совершенно закономерное совпадение.

Т. Гасанов — один из тех, кто стоял у истоков создания и развития отечественной школы дзюдо, ставшего за эти годы одним из самых популярных видов спорта в Азербайджане. Для нашего дорогого юбиляра достижение современного уровня развития дзюдо нашей страны являлось главной целью в жизни и неотъемлемой частью его спортивной деятельности.

Мой личный пример — убедительное доказательство, что его тренерская работа и личный профессиональный опыт стали отличной школой для тех, кто выбрал для себя жизненным ориентиром этот вид спорта. Сегодня я вместе с ним, в силу своих возможностей стараюсь сохранить традиции этой школы, делаю все, чтобы наша молодежь могла постоянно извлекать из них пользу, передавая свою любовь и увлеченность дзюдо последующим поколениям юных дзюдоистов…

Азербайджан уже известен во всем мире как спортивная страна, и это безусловный результат внимания и заботы, уделяемых национальному спорту и нашим спортсменам уважаемым президентом Азербайджана, главой Национального Олимпийского комитета Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства высоко оценил заслуги нашего уважаемого юбиляра: в 2019 году Тарлану Гасанову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта», а в 2022 году по случаю 50-летия Азербайджанской Федерация дзюдо он был удостоен одной из самых высоких наград страны ордена «Шохрет» (Славы).

В восточных единоборствах Учитель – святая личность, идеал, вершина. Ученик никогда не сможет вернуть долг своему Учителю, этот долг не исчисляется материальным измерением. С годами становится понятным, что отношения между учеником и учителем дзюдо строятся исключительно на чувстве благодарности. Это как в случае с родителями, когда дети, чтобы они не сделали, всё равно не могут вернуть долг вырастившим и воспитавшим их людям. То есть ученик обязан своему учителю на протяжении всей жизни. Именно так, (думаю, как и все, кому довелось приобщаться к искусству дзюдо под его руководством) я отношусь к Тарлану Гасанову. Для нас -его учеников, он является Учителем, воспитавшим многих других наставников дзюдо в Азербайджане, поэтому он имеет исключительные заслуги в развитии дзюдо в нашей стране.

На мой взгляд, нет ни одного азербайджанского спортсмена, завоевавшего титул победителя на престижных мировых турнирах, прославившегося в этом виде единоборств, чтобы Тарлан Гасанов в той или иной мере не сыграл роль в его успехах, чтобы не было бы его труда в формировании их как спортсменов и личности. Он был Учителем тренеров наших прославленных дзюдоистов, олимпийских чемпионов — Назима Гусейнова (тренер Агаяр Ахундзаде), Эльнура Мамедли (тренер Яшар Аллахверди), которые занимали высокие места на самых престижных международных соревнованиях и принесли большие победы азербайджанскому дзюдо. Хорошо известные не только в Азербайджане, но и в мире, занимающие почетные места в мировом рейтинге спортсмены Расим Агамиров, Мамедали Мехтиев, Хидаят Гейдаров, Ильгар Мушкиев, в числе его личных учеников. Уверен, что среди детей и подростков, которые сегодня занимаются у него, вырастет много талантливых и перспективных дзюдоистов. Для меня же лично ценность традиций школы Тарлана Гасанова,его профессиональный и жизненный опыт, как Учителя, и человека, не имеет себе равных.

Сегодня мы отмечаем славный юбилей -80-летие со дня рождения Тарлана Гасанова. Прошли многие годы, и я искренне рад, что мой Учитель бодр, полон сил и планов. …Впервые я встретился с ним, когда был подростком. Даже сейчас думаю, если бы начал заниматься дзюдо с ним с самого начала, то намного раньше добился бы ещё больше высоких достижений. Конечно, я нисколько не умаляю заслуг своего первого тренера Руслана Абдуллаева, который обучил меня азбуке дзюдо в Спортивной школе олимпийского резерва (ныне Олимпийская спортивная школа). В то время он был очень молод, ренировал нас увлечённо, с полной отдачей, водил нас на школьные соревнования. Но когда у нас появилась возможность участвовать в более престижных турнирах, Руслан Ахмадович ушел из школы, и наша группа какое-то время оказалась без наставника. В то время мы ходили на тренировки в спортивный клуб «Буревестник» при Азербайджанском государственном институте физической культуры, но получалось так, как- будто мы там никому не были нужны. Я в основном выполнял функцию спарринг-партнера Расима Агамирова (ныне заслуженный тренер России), который тогда являлся «номером один» сборной в своей весовой категории. То есть меня поставили в позицию спортсмена, не имеющего конкурентных перспектив, к счастью, оказалось, что за мной наблюдал тренер сборной Тарлан Гасанов…

До этого мне пришлось общаться с ним только один раз на юниорском турнире, когда во время одной из процедур на тренировке он посмотрел мое свидетельство о рождении и спросил: «Ты сын Залимхана Аскерова? Передай привет своему отцу, я его друг», — сказал он.

Мой отец был высококвалифицированным специалистом по боксу и был хорошо известен в спортивном мире. Как выяснилось Тарлан Гасанов служил вместе с ним в Беларуси…

Вскоре мои тренировки в «Буревестнике» пошли совершенно по новому направлению. Тарлан Гасанов начал работать со мной в качестве личного тренера. За короткое время я стал серьезным конкурентом для других спортсменов, даже сумел стать «номером один», победив, занимавшего первое место в нашей сборной по дзюдо, Расима Агамирова на следующем чемпионате страны. Тренируясь под руководством Тарлана Гасанова позже выиграл две золотые медали, две серебряные медали и бронзовую медаль на чемпионатах страны, вошел в состав сборной Азербайджана по дзюдо, участвовал и становился призером всесоюзных и международных соревнований. Благодаря интенсивным тренировкам мои достижения в дзюдо росли с каждым годом. В 1994 году участвовал в чемпионате Европы в Польше, в международном турнире в Германии и в турнире «Кодокан», проходившем в столице Японии…

В 1995 году мы с ним даже планировали открыть в Баку школу дзюдо, я уже связался с Турцией, чтобы купить для этой школы необходимое оборудование… Но из-за возникших неожиданно трудностей в моей жизни реализовать задуманное тогда не удалось. Несмотря на все проблемы, Учитель всегда был рядом со мной. Он меня поддержал, заступился за меня на самом высоком уровне и проявлял ко мне такое внимание и заботу, какие способен проявить к своему ученику только настоящий Учитель…

Трудности миновали, и мы снова продолжили тренировки. Я даже поехал на чемпионат Европы в Бельгию в 1997 году, но не смог выступить из-за проблемы с моим весом. Тем не менее, я не прекращал тренировки, правда, когда набрал форму, то уже достиг возраста ветерана. Известно, что ветеранское движение объединяет всех известных дзюдоистов, для которых Дзюдо из увлечения, занятия спортом превращается в образ жизни, когда ты себя уже не представляешь без него. Они (и я в их числе) не хотят расставаться с татами, и, кстати, на соревнованиях показывают очень интересные поединки с прекрасными результатами.

Впервые я принял участие в чемпионате мира среди мастеров-ветеранов в 2006 году и завоевал золотую медаль. Потом не раз становился победителем и призером чемпионатов Европы и мира по дзюдо среди ветеранов и всегда испытывал к своему Учителю чувство благодарности за свои достижения.

В деятельности Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана Тарлан Гасанов и сегодня играет незаменимую роль в подготовке дзюдоистов-ветеранов к соревнованиям, являясь одним из немногих редких личностей в спорте, обладающих неукротимой энергией и благородством. Даже сейчас, когда тренируюсь на татами, внутренне собираюсь, как только слышу его голос. Я уже отец, дедушка, но все равно чувствую себя перед ним подростком.

В девяностых годах прошлого века нам не посчастливилось создать с Учителем собственную школу дзюдо. И все же в 2012 году наша большая мечта сбылась. Мы открыли спортивный клуб «Judo Club2012» в центре Баку, имеющий материально-техническую базу по самым современным стандартам и Тарлан Гасанов внес достойный вклад в подготовку нового поколения дзюдоистов в нашем клубе, уверенно завоевавшем авторитет в спортивной среде Азербайджана, благодаря высоким результатам наших воспитанников, поднимавшим флаг Азербайджана, как победители турниров, на международных соревнованиях самого высокого уровня.

Знаменательным событием и признанием положительного результата открытия клуба в Баку стало для нас с Тарланом муаллимом то, что в 2018 году, когда у нас проходил чемпионат мира по дзюдо, сборная Японии выбрала наш клуб для подготовки к соревнованиям и тренировалась здесь две недели.

Показав высокие результаты на чемпионате, японцы провели в нашем клубе мастер-класс для юных азербайджанских дзюдоистов. Во время этого мероприятия известные спортсмены, о признанной родиной дзюдо, страны, были поражены его познаниями и тем, что Тарлан Гасанов

использовал термины всех приемов на японском языке и объяснял их значение. Возможно, японские мастера дзюдо не ожидали встретить в Азербайджане специалиста такого уровня. После той памятной встречи весть о прославленном тренере из Азербайджана достигла Японии. Его заслуги были отмечены и оценены. В 2019 году он был награжден одним из самых престижных наград этой страны, вручаемых от имени Императора «Орден Восходящего Солнца». Всего в мире такой награды удостоены 117 человек, из них всего 4 японца.

Можно вспоминать еще сотни эпизодов о наших тренировках, поездках на турниры, но я знаю главное: именно благодаря своему Учителю во мне возникли и не угасают до сих пор любовь и фанатичная привязанность к дзюдо. Это его заслуга в том, что я и тысячи таких же азербайджанцев не мыслим своей жизни без дзюдо. Он растил своих учеников не только как спортсменов, но и как патриотов своей Родины. Именно ему все мы, его ученики благодарны за наши спортивные и многие другие успехи в своей жизни, и прежде всего за то, что он привил всем нам любовь к Родине, Флагу и Гимну Азербайджана.

Уверен, что Тарлан Гасанов, вся его жизнь, личные человеческие качества, спортивный характер, опыт обладателя таланта лучшего тренера по дзюдо, подаренного ему Всевышним, всегда будут образцовым примером и для нас-ветеранов дзюдо, и для многих будущих поколений дзюдоистов.

Азер Аскеров, президент Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана