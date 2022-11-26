В последние месяцы в Министерство внутренних дел поступают обращения о том, что в WhatsApp на основе схемы мошенничества в виде онлайн — финансовой пирамиды были обмануты многочисленные граждане, сообщили в пресс-службе указанного ведомства.

В приложении WhatsАpp пользователь Вахид создал группу под названием «Инвестиции».

Войдя в доверие граждан, он обманул более 100 человек, присвоив денежные средства взамен на прибыль от «инвестиций».

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, было установлено, что мошенничество совершил Вахид Рзаев. Мужчина задержан. Установлено, что за несколько месяцев он нанес потерпевшим материальный ущерб на сумму более 200 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по нескольким пунктам статьи УК о мошенничестве. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.