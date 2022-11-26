Власти Кыргызстана рассчитывают урегулировать все вопросы по спорным участкам на границе с Таджикистаном в ближайшее время. Об этом заявил во время народного курултая (съезда) глава киргизского государства Садыр Жапаров.

«Наша главная цель — несмотря ни на какие трудности решить все пограничные проблемы, переходившие от одной власти к другой, не оставляя их следующим поколениям. Сейчас мы полностью приступили к решению вопросов с границами с соседним Таджикистаном и прилагаем все усилия, чтобы завершить их в самые кратчайшие сроки», — сказал он.

По его словам, после пандемии коронавируса, а также последовавших впоследствии глобальных политических и экономических событий, республика столкнулась с негативными их последствиями.

«Новые угрозы и проблемы возникли у всех стран, в том числе и Кыргызстана. Одной из них является вопрос безопасности. Последние события, угрожающие целостности нашего государства, взволновали и обеспокоили каждого кыргызстанца. Откровенно говоря, основной причиной трагических событий, где в столкновениях оборвались жизни наших пограничников и местных жителей, стало то, что процессы по уточнению линий границ не были доведены до конца и растянулись на длительное время», — считает президент.