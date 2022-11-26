Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, выделившей Украине финансовую помощь в соответствии с решением о совокупном кредите ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напомнивший, что ранее он распорядился предоставить украинским властям содействие в размере €187 млн.

«Я скажу предельно ясно: мы готовы оказывать Украине финансовую поддержку, — написал Орбан на своей странице в Twitter. — В действительности мы стали первой страной в ЕС, выделившей средства в рамках пакета на общую сумму €18 млрд, о котором просила Украина. Однако мы сделаем это на двусторонней основе. Европейский союз — это не сообщество должников».

24 ноября Орбан подписал распоряжение правительства о выделении из госбюджета в 2023 году на оказание помощи Украине €187 млн. В документе отмечается, что средства направляются на оказание финансовой помощи Украине в соответствии в решением Евросоюза о предоставлении этой стране кредитов на восстановление экономики. Министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто поручено начать переговоры с целью разработки необходимого соглашения о финансовой поддержке Украины.

Правительство Венгрии с самого начала заявило, что привержено оказанию финансовой помощи Украине, однако намерено делать это не через предоставление совместного кредита ЕС, а на двусторонней основе. Как пояснял Сийярто, Евросоюзу придется самому осуществлять заимствования, чтобы выделить кредит Украине, и, таким образом, влезать в долги, и подобная ситуация не устраивает венгерское правительство.