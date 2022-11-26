Талибы помогали строить стадионы для чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, правительство Катара с позволения США и ООН ежемесячно выплачивало несколько тысяч долларов членам политического офиса «Талибана». Изначально деньги передавались в виде наличных, а позже их стали отправлять на банковские счета. Также талибам бесплатно предоставляли медицинские услуги, доставляли продукты и давали им пользоваться внедорожниками.

Отмечается, что на полученные деньги талибы закупали технику для строительства спортивных объектов, а затем передавали ее в аренду стройкомпаниям, возводившим стадионы.

При этом сам представитель «Талибана» во время беседы с изданием опроверг информацию о сотрудничестве с властями Катара.